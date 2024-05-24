Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 26 мая

Два пожара произошло в подмосковных лесах 23 мая. Их потушили в двух километрах от села Власово в Шатуре и в двух километрах от деревни Абрамовка в Орехово-Зуеве. В ближайшие дни в регионе установятся третий и четвертый классы пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 24 и 25 мая на большей части территории региона спрогнозировали третий класс пожарной опасности. При этом 24 мая в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском, Талдомском и Шатурском лесничествах, а также 25 мая в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском и Шатурском установится четвертый. Его также ожидают на большей части области 26 мая.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 23 градусов и опустится до 11 ночью.

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