Третий этап международной парусной регаты пройдет в Подмосковье с 4 по 7 сентября

С 4 по 7 сентября в Подмосковье пройдет третий этап международного турнира по парусному спорту Tenzor Elite Cup 2025. Динамичные гонки и стратегические маневры проведут в акватории Пестовского водохранилища.

Итоги московских этапов определят лидеров перед решающим финалом, который пройдет в Сочи.

В соревнованиях примут участие около сотни яхтсменов из России и Белоруссии — лучшие представители рейтинга TSC, фавориты общего зачета Tenzor Elite Cup, участники международных серий, а также молодые таланты, входящие в олимпийский резерв России.

В числе сильнейших — Bars Sailing Team Максима Батракова. В составе команды на третьем этапе выступит тактик мирового уровня Константин Беспутин. Коллектив Ptichki Sailing Team под руководством Эльвиры Пинчук рассчитывает повторить успех июльского этапа.