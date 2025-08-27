Третий этап международной парусной регаты пройдет в Подмосковье с 4 по 7 сентября

С 4 по 7 сентября в Подмосковье пройдет третий этап международного турнира по парусному спорту Tenzor Elite Cup 2025. Динамичные гонки и стратегические маневры проведут в акватории Пестовского водохранилища.

Итоги московских этапов определят лидеров перед решающим финалом, который пройдет в Сочи.

В соревнованиях примут участие около сотни яхтсменов из России и Белоруссии — лучшие представители рейтинга TSC, фавориты общего зачета Tenzor Elite Cup, участники международных серий, а также молодые таланты, входящие в олимпийский резерв России.

В числе сильнейших — Bars Sailing Team Максима Батракова. В составе команды на третьем этапе выступит тактик мирового уровня Константин Беспутин. Коллектив Ptichki Sailing Team под руководством Эльвиры Пинчук рассчитывает повторить успех июльского этапа.

Стабильность и слаженность помогают команде Aladdin под руководством Георгия Соколовского удерживать лидерство в общем зачете после двух этапов серии.

Волю к победе демонстрируют и W Sailing Team Петра Букина, Fata Morgana Евгения Андрианова, а также «Текила-Любовь» Алексея Васильева.

Коллектив Baby’s on Fire Алины и Артема Железновых принял в состав мастеров спорта Игоря Лисовенко и Павла Сысоева, что увеличивает шансы на победу.

В регате также примут участие сборная Белоруссии под руководством заслуженного мастера спорта Сергея Кравцова, юные представители клуба «МореСолька» Ивана Волчкова, а также команда S-Kotiki Team 2 Алины Пологрудовой.

Впервые на старт Tenzor Elite Cup выйдут интернациональная команда Double V Sailing Team Михаила Сенаторова, экипаж «Роскосмос» и другие новые коллективы.

Соревнования нацелены на поддержку парусного спорта и популяризацию детских соревнований. В рамках третьего этапа участники также почтят память яхтсмена Андрея Балашова.

В рамках мероприятия запланированы детские гонки, встречи с чемпионами и насыщенная программа на берегу.

