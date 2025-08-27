Третий этап международной парусной регаты пройдет в Подмосковье с 4 по 7 сентября
С 4 по 7 сентября в Подмосковье пройдет третий этап международного турнира по парусному спорту Tenzor Elite Cup 2025. Динамичные гонки и стратегические маневры проведут в акватории Пестовского водохранилища.
Итоги московских этапов определят лидеров перед решающим финалом, который пройдет в Сочи.
В соревнованиях примут участие около сотни яхтсменов из России и Белоруссии — лучшие представители рейтинга TSC, фавориты общего зачета Tenzor Elite Cup, участники международных серий, а также молодые таланты, входящие в олимпийский резерв России.
В числе сильнейших — Bars Sailing Team Максима Батракова. В составе команды на третьем этапе выступит тактик мирового уровня Константин Беспутин. Коллектив Ptichki Sailing Team под руководством Эльвиры Пинчук рассчитывает повторить успех июльского этапа.
Стабильность и слаженность помогают команде Aladdin под руководством Георгия Соколовского удерживать лидерство в общем зачете после двух этапов серии.
Волю к победе демонстрируют и W Sailing Team Петра Букина, Fata Morgana Евгения Андрианова, а также «Текила-Любовь» Алексея Васильева.
Коллектив Baby’s on Fire Алины и Артема Железновых принял в состав мастеров спорта Игоря Лисовенко и Павла Сысоева, что увеличивает шансы на победу.
В регате также примут участие сборная Белоруссии под руководством заслуженного мастера спорта Сергея Кравцова, юные представители клуба «МореСолька» Ивана Волчкова, а также команда S-Kotiki Team 2 Алины Пологрудовой.
Впервые на старт Tenzor Elite Cup выйдут интернациональная команда Double V Sailing Team Михаила Сенаторова, экипаж «Роскосмос» и другие новые коллективы.
Соревнования нацелены на поддержку парусного спорта и популяризацию детских соревнований. В рамках третьего этапа участники также почтят память яхтсмена Андрея Балашова.
В рамках мероприятия запланированы детские гонки, встречи с чемпионами и насыщенная программа на берегу.