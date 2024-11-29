Тренировку по хоккею провели для пенсионеров в Воскресенске

Очередная тренировка прошла в рамках партийного проекта «Хоккейное долголетие» в Воскресенске. Инициатива направлена на социализацию, личностное развитие и укрепление здоровья людей старше 60 лет.

«Хоккейное долголетие» — проект партии «Единая Россия». Воскресенск считается хоккейной столицей Подмосковья и является одним из немногих городов России, где выросла целая плеяда с мировым именем.

Члены «Хоккейного долголетия» участвуют в социально значимых проектах, посещают школы и детские сады, читают лекции о здоровье.

«Это спорт, который благотворно влияет на человека. Регулярные занятия прекрасно подходят для профилактики болезней позвоночника, сердечно-сосудистой и опорно-двигательной систем организма, а также способствуют повышению выносливости. Во время тренировки задействованы абсолютно все группы мышц, отлично прорабатывается дыхательная система», — отметил руководитель депутатского объединения «Единая Россия» в Совете городского округа Сергей Слепов.

Матчи в рамках «Хоккейного долголетия» продолжатся дальше.

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