Тренировки по хоккею начались в новом отделении спортшколы в Волоколамске

Жителей Волоколамска пригласили на занятия хоккеем в спортшколе Волоколамска. Тренировки стартовали в новом отделении по этому направлению.

Ребята занимаются в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер». Набор будущих спортсменов продолжается.

Можно прийти и посмотреть, как проходят тренировки, а также присоединиться к ним. Занятия проходят в понедельник, среду и пятницу в Ледовом дворце.

Занимаются мальчики 2015-2020 годов рождения. Накануне в спортшколе провели мастер-класс по хоккею, где выступили воспитанники.

Информацию о тренировках и записи в секцию предоставят по телефону +7 (916) 459-00-38.

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