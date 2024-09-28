Тренеру из Шатуры Рабиновичу вручили награду «За заслуги перед округом»

Константин Рабинович — президент Федерации армрестлинга городского округа Шатура. О его заслугах в спорте наслышаны далеко за пределами муниципалитета. Он не только тренирует спортсменов в армрестлинге, но и занимается адаптивной физической культурой, а также помогает подопечным развиваться в других видах. Среди них — взрослые и дети с ограниченными возможностями здоровья, имеющие официальный статус «инвалид». Константин Рабинович воспитал призеров и чемпионов соревнований различных уровней.

«У нас есть Этель Кошкарова — мастер спорта, чемпион России по бочче — аналогу керлинга для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы воспитали многократного призера России по армрестлингу Андрея Лаврентьева. Наш очень перспективный юниор, капитан команды Сергей Терентьев — чемпион первенства России 2023 года. Анна Карпушина — призер этих соревнований. Также в декабре Сергей стал чемпионом Всероссийского юниорского первенства. На этом же турнире наш Дмитрий Перекатнов завоевал бронзу, а мой племянник Денис Рабинович — серебро. Максим Антонов стал призером среди ветеранов. И это не считая того, что у нас очень много призовых мест в Московской области, причем как по юниорам, так и по взрослым. На протяжении многих лет мы являемся командными чемпионами Московской области среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Более того, около 60-70% сборной команды региона — это спортсмены городского округа Шатура», — сказал Константин Рабинович.

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