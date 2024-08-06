Трехстороннее соглашение о поддержке голбола подписали в Подмосковье

Футбольный клуб «Знамя труда», Федерация спорта глухих и Орехово-Зуевский центр всероссийского проекта «Волонтеры Подмосковья» подписали соглашение о поддержке и развитии голбола. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Голбол — самый популярный в Московской области игровой вид спорта среди незрячих и слабовидящих. По словам президента Федерации спорта слепых Московской области Александра Коняева, это пилотное соглашение, проект будет расширяться. Так, уже запланировано подписание подобных договоров с «Сатурном» и «Химками».

«В международной практике широко распространено сотрудничество между популярными футбольными клубами и голбольными командами», — отметил тренер женской сборной Московской области по голболу Алексей Шипилов.

​В преддверии подписания соглашения о сотрудничестве подмосковные голболисты получили новые комплекты игровой формы от футбольного клуба «Знамя труда». Генеральный директор клуба Александр Кузнецов подчеркнул, что спортсменов будут поддерживать как ресурсами, так и медийно. Это позволит вовлекать в адаптивный спорт все больше человек.

​«4 августа мы сделали новый шаг в истории российского спорта — теперь Орехово-Зуевский голбол будет развиваться в тесной коллаборации с футбольным сообществом. Внимание к нашей команде вырастет на порядок, что позволит нам продолжать развиваться и осуществлять новые смелые идеи», — заключил руководитель движения «Волонтеры Подмосковья» в Орехово-Зуеве Петр Галушкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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