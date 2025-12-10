Трассу в парке имени Лазутиной закроют по техническим причинам 10 декабря

Лыжероллерная трасса в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной будет закрыта на санитарные работы. Мероприятия по подготовке пройдут 10 декабря.

С 9:00 до 18:00 основная трасса протяженностью шесть километров недоступна для тренировок. А для занятий останется малый круг длиной 600 метров. Кроме того, из-за использования на трассе специальной техники просьба быть внимательными и не мешать работам.

Ранее сообщалось, что этой зимой для лыжников в парке будут оборудованы семь равнинных и две трассы высокой сложности, а также восемь маршрутов по пересеченной местности.

Отметим, что в парке Малевича любители спорта смогут тренироваться на трех трассах протяженностью 1, 3 и 4,5 км. Кроме того, лыжной можно будет заняться в Раздолье (1 километра), в лесопарке Масловский лес (1,4 километра) и на велодорожке Виражи (4 километра).