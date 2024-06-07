Трансформаторную подстанцию заменили в селе Барановское под Воскресенском

Энергетики Воскресенского района восточного филиала произвели замену трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор 250 кВА. Увеличение мощности в 2,5 раза приведет к повышению качества и надежности электроснабжения для около 1,5 тысячи потребителей в селе Барановское.

Мачтовая трансформаторная подстанция № 812 обеспечивает электроэнергией село Барановское, фермерское хозяйство «Анна» и улицу Центральную, которая соединяет село с другими населенными пунктами и трассой А-108.

С начала текущего года энергетики отремонтировали 18 трансформаторных подстанций, более трех километров воздушных линий и расчистили почти два гектара просек вдоль воздушных линий на территории городского округа Воскресенск.

Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин поблагодарил сотрудников компании «Россети Московский регион» за оперативную работу и качественное выполнение задач.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».