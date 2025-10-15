Традиционный осенний кросс прошел в Химках

Спортивное событие в деревне Жигалово объединило несколько поколений горожан. В рамках забега также почтили память юного спортсмена Степы Луговкина, трагически погибшего в этом году.

В Химках состоялись традиционные осенние соревнования по бегу, посвященные детскому тренеру по лыжным гонкам Михаилу Князеву. Участники разных возрастов преодолели дистанции протяженностью 500 метров, один, полтора и три километра.

Историческим моментом нынешних состязаний стало выступление самой юной бегуньи за все время проведения мероприятия — Киры Махоньковой, родившейся в 2023 году. С напутственной речью перед собравшимися выступил один из первых воспитанников Князева — Виктор Самбулов. Он поделился воспоминаниями о тренере и пожелал удачи всем участникам.

«Отрадно видеть, как спорт объединяет поколения, а память о выдающихся людях живет в сердцах молодежи. Все участники кросса — большие молодцы! Желаю вам крепкого здоровья, энергии и дальнейших спортивных побед!» — сказал муниципальный депутат Глеб Демченко.

Участники забега также почтили память юного спортсмена Степы Луговкина, занимавшегося лыжами, футболом и шахматами, который трагически погиб в этом году.