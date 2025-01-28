Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Серпухове

Пресс-служба администрации городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Серпухов

В Серпухове состоялось торжественное вручение первых паспортов гражданина Российской Федерации. Девять активных юных серпуховичей получили свой главный документ.

Получателями паспортов стали юноши и девушки, которые уже успели проявить себя в учебе, спорте и волонтерской деятельности. Они являются победителями и призерами олимпиад, конкурсов и соревнований, а также активно участвуют в общественной жизни муниципалитета.

Особую значимость мероприятию придало его посвящение важной исторической дате — Дню снятия Блокады Ленинграда. Этот день является символом стойкости, мужества и силы духа русского народа. Организаторы подчеркнули, что память о подвиге ленинградцев должна жить в сердцах молодого поколения, вдохновляя их на добрые дела и патриотизм.

Молодые жители Серпухова с гордостью приняли свои паспорта, обещая бережно хранить память о героическом прошлом своей страны и стремиться к новым свершениям.

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