Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Одинцове

Первый паспорт получили еще девять 14-летних школьников Одинцовского округа. Церемония торжественного вручения документов прошла в здании администрации.

Вручение первого паспорта — это не просто формальная выдача документа, а важное событие, на которое приходят целыми семьями. Данная услуга уже не первый год реализуется в офисах «Мои документы» и пользуется большой популярностью. Воспользоваться этой возможностью и лично встретиться с глава округа Андреем Ивановым может каждый подросток.

Традиционно со встречи ребята ушли с памятным набором — держа в руках том конституции и подарочное издание Николая Карамзина «История государства российского».

Изучать историю своей страны школьники смогут не только по книге, но и благодаря «Пушкинской карте» — оформить ее как раз можно с помощью нового документа.