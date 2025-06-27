Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Химках

Помимо самого документа, подтверждающего личность, ребята получили памятные подарки и экземпляры Конституции Российской Федерации — основного закона страны.

«Поздравляю наших юных граждан и желаю им с честью и достоинством нести звание гражданина Российской Федерации! Пусть этот день станет началом большого и интересного пути. Будьте ответственными, целеустремленными и верными своей Родине. Гордитесь своим паспортом и знайте, что вы — будущее нашей страны», — отметила Елена Землякова.

Отметим, что для участия в праздничном вручении первого паспорта родители школьника должны заранее подать заявку в МФЦ.