Торжественная церемония вручения первых паспортов прошла в Химках
В выставочном комплексе «Артишок» состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов пятерым юным жителям Химок. Документы ребятам вручили глава города Елена Землякова, председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и помощник городского прокурора Амалия Абрамова.
Помимо самого документа, подтверждающего личность, ребята получили памятные подарки и экземпляры Конституции Российской Федерации — основного закона страны.
«Поздравляю наших юных граждан и желаю им с честью и достоинством нести звание гражданина Российской Федерации! Пусть этот день станет началом большого и интересного пути. Будьте ответственными, целеустремленными и верными своей Родине. Гордитесь своим паспортом и знайте, что вы — будущее нашей страны», — отметила Елена Землякова.
Отметим, что для участия в праздничном вручении первого паспорта родители школьника должны заранее подать заявку в МФЦ.