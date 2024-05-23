Торжественная церемония вручения паспортов школьникам прошла в Чехове

В торжественной обстановке Дворца спорта «Олимпийский» свои первые паспорта получили 11 юных жителей Чехова. Среди них участники олимпиад, отличники учебы, спортсмены и волонтеры.

Торжественная церемония началась с гимна России. Напутственные слова ребятам сказала председатель Совета депутатов городского округа Чехов Галина Козина.

«Вы должны гордиться паспортом, а паспорт, который будет у вас в руках, как это ни смешно может показаться некоторым, должен гордиться вами. Что это означает? Это означает, что он в руках у достойного гражданина великой нашей страны», — отметила она.

Вместе с Галиной Козиной документы вручал начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Владимир Иванов. Школьники получили паспорта, цветы и подарки — Конституцию страны и книги к 70-летию основания Чехова. За церемонией наблюдали родители ребят.