Топ-3 округа по качеству атмосферного воздуха определили в Подмосковье

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» по поручению Министерства экологии и природопользования Московской области провели 26 выездов для эпизодических измерений загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на прошлой неделе. При отборе проб атмосферного воздуха использовалось 60 точек, а исследования состояния воздуха охватили 30 различных загрязняющих веществ.

Исследования прошли на территории различных городских округов, включая Домодедово, Шатуру, Егорьевск, Лобню, Пушкинский, Подольск, Балашиху, Одинцовский, Щелково, Серпухов, Красногорск, Люберцы, Раменский, Электросталь, Фрязино, Рузский, Орехово-Зуевский и Наро-Фоминский, а также Богородский.

Концентрации загрязнителей варьировались от 0,2 до 0,6 предельно допустимых концентраций, включая и зоны, подверженные негативному воздействию. Наилучшие результаты с показателями менее 0,2 ПДК были зафиксированы в Подольске, Щелково и Орехово-Зуевском.

Нормативные показатели качества воздуха объясняются благоприятными метеорологическими условиями, способствующими рассеиванию загрязняющих веществ.

Министерство экологии проводило сравнительный анализ состояния атмосферного воздуха за 2023 и 2024 годы. По его итогам установлено снижение среднегодовых концентраций соединений азота и углерода в 13 округах региона, что указывает на улучшение качества воздуха.