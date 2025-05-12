Тоннель на Путилковском шоссе в Красногорске откроют к концу года

В Красногорске продолжается строительство тоннеля на пересечении Путилковского шоссе и проектируемого проезда № 6411. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что объект готов примерно на 62%, а движение по нему планируют открыть в четвертом квартале 2025 года.

«Сейчас строители приступили к устройству подземной части тоннеля со стороны ЖК „Большое Путилково“ — ведется разработка грунта. На строительной площадке продолжается бетонирование и гидроизоляция стен и основания открытой части тоннеля, ведется устройство служебных проходов, переустройство инженерных коммуникаций», — уточнили в ведомстве.

Новый тоннель длиной 500 метров поможет улучшить связь района с Пятницким шоссе и МКАД, а также обеспечит дополнительный выезд. Этот проект — часть общего плана по развитию дорог в Путилкове, который должен заметно улучшить транспортную доступность примерно для 100 тысяч местных жителей.

Помимо этого, возле жилого комплекса «Большое Путилково» завершается строительство подземного пешеходного перехода — уже в конце мая планируют начать внутреннюю отделку.