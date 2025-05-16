ТО газового оборудования провели в 700 тысячах квартир Подмосковья

Представители «Мособлгаза» продолжают проводить ТО оборудования в многоквартирных домах Подмосковья. С начала года они уже провели техобслуживание в 719 тысячах квартир.

Во время таких проверок специалисты оценивают герметичность соединений, работу отключающих устройств, регулируют процесс сжигания газа и проверяют давление в системе. Помимо этого, они проводят с жителями беседы и объясняют, как правильно пользоваться газовым оборудованием, чтобы избежать взрывов и пожаров.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, региона напомнили, что отказ от проверки или недопуск специалистов может угрожать безопасности всех жителей дома. Узнать о планах по газовому техобслуживанию многоквартирных домов Подмосковья можно на сайте «Мособлгаз».