ТО газового оборудования провели в 700 тысячах квартир Подмосковья

Представители «Мособлгаза» продолжают проводить ТО оборудования в многоквартирных домах Подмосковья. С начала года они уже провели техобслуживание в 719 тысячах квартир.
Во время таких проверок специалисты оценивают герметичность соединений, работу отключающих устройств, регулируют процесс сжигания газа и проверяют давление в системе. Помимо этого, они проводят с жителями беседы и объясняют, как правильно пользоваться газовым оборудованием, чтобы избежать взрывов и пожаров.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, региона напомнили, что отказ от проверки или недопуск специалистов может угрожать безопасности всех жителей дома. Узнать о планах по газовому техобслуживанию многоквартирных домов Подмосковья можно на сайте «Мособлгаз».
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