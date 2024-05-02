Тяжелоатлет из Люберец попробует установить новый рекорд России | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 14:29 Тяжелоатлет из Люберец попробует установить новый рекорд России

Читать 360 в

Люберецкий рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк» снова планирует установить рекорд России. На этот раз попытку он сделает в паре с сибиряком Юрием Колмаковым.

В Минспорте Подмосковья рассказали, что парный рекорд России и мира по сценическому экстриму планируется установить 10 мая. Агаджанян сделает попытку в тандеме с обладателем титула «Самый сильный человек России» Колмаковым.

Реклама

Тяжелоатлетам понадобится за полчаса разрушить суммарно не менее 75 предметов из пяти наименований: грелки, колоды карт, стальные стержни, походные миски и сковородки.

Выступление экстремалов состоится на ВДНХ. Событие пройдет на площадке «Спортивная Россия». В случае успеха достижение посвятят Дню Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».