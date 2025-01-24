Территорию возле школы в ЖК «Рублевский Квартал» благоустроят в Одинцове

Строительство новой школы, проектной мощностью 1100 мест, продолжается в селе Лайково. Ее возведут на территории жилого комплекса «Рублевский квартал».

Здесь, в учреждении, планируется создание двусветного открытого зала с амфитеатром на 400 мест, а также двухуровневого информационно-библиотечного центра с многофункциональными зонами и двух спортивных залов.

Стоит отметить, что в настоящее время на объекте осуществляется укладка кровли, а также ведутся работы по монтажу инженерных систем и благоустройству прилегающей территории. Кроме того, полностью завершены работы по монолитному каркасу здания и кладке стен.

Помимо этой школы, в квартале возведут еще два общеобразовательных заведения на 2750 мест и четыре детских сада, рассчитанных на 1400 воспитанников.