Территорию возле коррекционной школы № 8 в Серпухове благоустроят в ноябре

В Серпухове комплексно обновляют территорию, прилегающую к коррекционной школе № 8. Одна из долгожданных перемен для учащихся, их родителей и педагогов — модернизация спортивного ядра.

Проект благоустройства предполагает обеспечение территории элементами доступной среды, разделение на спортивную зону и место отдыха для группы продленного дня, территорию занятий адаптивной физической культурой со специальными тренажерами.

На объекте выполнен демонтаж старого покрытия, удалены аварийные деревья, заасфальтированы беговые дорожки и основание спортплощадки. На данный момент подрядчик приступил к устройству нового освещения.

«Уверен, что новое современное пространство площадью более двух тысяч квадратных метров станет местом притяжения для обучающихся, а также участников клуба „Равные возможности“, с которым активно взаимодействует школа № 8. Работы проводим согласно всем нормативам и графику, завершим благоустройство в конце ноября», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Алексей Шимко.