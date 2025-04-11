Территорию на улице Панфилова в Истре очистили от опавших веток

Все эти работы коммунальные службы сделали в рамках программы «План добрых дел». Самая серьезная проблема была с холодным водоснабжением — в доме прорвало трубу.

Коммунальщики быстро отреагировали на обращение жителей. В Павловской Слободе на улице Дзержинского в доме № 4 они провели обследование и выявили, что проблема с водой возникла из-за значительного износа трубы и большого количества повреждений, которые домочадцы пытались перекрыть тряпками. Работники заменили девятиметровый участок трубы на новый.

Кроме этого, на улице 9-й Гвардейской дивизии в доме № 62А обновили старые и изношенные ящики — всего было заменено 112 штук. Перед этим сотрудники отремонтировали подъезды: зачистили стены, нанесли грунтовку и гипсовую штукатурку. Похожие работы выполнили в доме № 59 по улице Панфилова в подъездах № 1 и № 2.

Еще в Дедовске на улице Панфилова у дома № 17 убрали территорию от спиленных и опавших веток. Также в этой же части города опилили кусты. Всего собрали около трех кубометров веток, которые были измельчены в щепу.

Щепу в дальнейшем будут использовать для подсыпки ям и клумб. Это поможет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков и улучшить внешний вид зеленых насаждений.

Провели и работы по дроблению веток у памятников героям Великой Отечественной войны в деревне Борки и у памятника в деревне Давыдовское.