Терапевт из Химок примет участие в областном конкурсе «Подмосковный врач»

Конкурс профессионального мастерства включает 19 номинаций и состоит из трех этапов: тестирования, решения ситуационных задач и собеседования с экспертной комиссией.

«Премия правительства Московской области „Подмосковный врач“ — знаковое мероприятие. В этом году конкурс проходит по 19 основным профилям. Из года в год меняются критерии оценок конкурсантов. Учитываются такие показатели, как стаж, квалификация и заслуги специалистов. Лучшие из лучших в своих направлениях будут определены по итогам двух этапов испытаний. Они не только получат высокое звание, но и денежную премию», — рассказал заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук Константин Соболев.

Марина Кцоева, представляющая Химки, успешно прошла первый тестовый этап. Врач работает в поликлинике № 1 уже 13 лет, до этого 27 лет трудилась в Белгородской области.

«Конкурс „Подмосковный врач“ — это отличный стимул для профессионального роста и признания заслуг наших специалистов. Желаю удачи Марине! Представлять город в этом конкурсе — это большая честь и ответственность», — сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Конкурс «Подмосковный врач» проводится Министерством здравоохранения региона уже в четвертый раз. Победители получат звание «Подмосковный врач-2025» и премию в размере 300 тысяч рублей. Итоги будут объявлены после завершения всех этапов соревнования.