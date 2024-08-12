Терапевт Ирина Ларина пополнила штат детской поликлиники в Солнечногорске

Новый участковый терапевт Ирина Ларина приступила к работе в детской поликлинике городского округа Солнечногорск. Она окончила Воронежский государственный медицинский университет по специальности «Педиатрия».

В мае 2024 года доктор переехала с семьей в Солнечногорск и теперь лечит местных детей.

«Солнечногорск мне понравился, спокойный город, много зелени, в двух шагах — красивое озеро. Детская поликлиника тоже отличная, современная. Мне нравится, что большинство документов находится в электронном виде, здесь прекрасный коллектив», — отметила Ирина Ларина.

Доктор принимает на третьем участке, к которому прикреплено более 1000 человек. Он работает с понедельника по пятницу в 244 кабинете. Записаться на прием можно по номеру 122 или через портал Госуслуги.

«Кадровый вопрос по-прежнему остается одним из самых главных в программе „Модернизация первичного звена“. Ее цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей местных жителей», — рассказала главный врач Солнечногорской областной больницы Лариса Борисова.

Всего с начала года в Солнечногорскую областную больницу пришли на работу более 50 медицинских работников.

«По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва продолжаем уделять особое внимание привлечению врачей в медицинские учреждения Солнечногорска. Терапевты, педиатры, медицинские психологи, неонатологи — благодарю каждого за выбор нашего округа», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, что для врачей в Солнечногорске предусмотрены региональные и муниципальные меры поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья и оплата проезда, участие в программах «Социальная ипотека», «Земский доктор» и «Приведи друга», а также выделение земельных участков.

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