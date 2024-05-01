Теплый сезон открыли в парке Кривякино в Воскресенске | 360°

Подмосковье 01 мая 2024, 19:33 Теплый сезон открыли в парке Кривякино в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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С приходом тепла в начался сезон активностей в парках. В частности, в парке Кривякино городского округа Воскресенск прошли мастер-классы, экскурсия и другие мероприятия.

Пресс-секретарь «Усадьбы Кривякино» Мария Берг сообщила, что с наступлением теплого сезона стартовал марафон мастер-классов и развлекательных спортивных активностей от клубов «Одиссея» и «Мой спорт», предназначенных для гостей всех возрастов.

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Младшим посетителям предложили мастер-классы от сотрудников культурного центра и центральной детской библиотеки, а также организовали бесплатную экскурсию по парку. В дополнение к этому, возле усадьбы состоялся пленэр для художников Воскресенска.

«Место это очень любимо художниками и служит источником вдохновения. Жаль, что сирень еще не зацвела, но мы обязательно вернемся сюда еще. Меня всегда привлекала старинная архитектура. В нашем объединении более тридцати художников разных возрастов и уровней мастерства», — поделилась Наталья Черникова, руководитель творческого союза «Арт-движение».

Созданное в 2022 году сообщество «Арт-движение» собирает талантливых художников региона, активно распространяя их работы. За время своего существования члены союза организовали несколько совместных пленэров по разным местам, посетили Зарайск для общего пленэра, провели вернисажи в парке усадьбы Кривякино и организовали выставку работ детских художественных студий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал приоритетной задачей подготовку парков региона к лету.

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