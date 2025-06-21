Тепловые сети в поселке Дмитровский Погост под Шатурой обновят к осени

В селе Дмитровский Погост муниципального округа Шатура в ходе форума «Управдом» заместитель главы округа Сергей Пигуль рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду. Сейчас продолжается капитальный ремонт тепловых сетей, начавшийся в мае.

До начала отопительного сезона планируется заменить свыше двух километров трубопроводов.

«За лето будет проведен ремонт, наладка и замена оборудования источников тепло- и водоснабжения и водоотведения. В 2025 году в рамках муниципальной программы „Развитие сельского хозяйства“ в Дмитровском Погосте реализуются и такие мероприятия, как реконструкция центральных тепловых пунктов по улицам Ленина, Футбольной, Гришина. Все это позволит обеспечить население качественным ресурсом», — отметил замглавы Пигуль.

Все работы по модернизации выполняет подрядная организация, а контроль за их ходом еженедельно осуществляют специалисты МУП «Шатурское производственно-техническое объединение городского хозяйства».