Теплоходные экскурсии пройдут для участников «Активного долголетия» в Химках

Участники программы «Активное долголетие» продолжают знакомиться с достопримечательностями региона в ходе теплоходных экскурсий. В рамках проекта «Доброфлот» организованы регулярные прогулки по Каналу имени Москвы.

Экскурсионные рейсы стартуют от причала «Химки» на улице Ватутина дважды в неделю — по понедельникам и средам. Каждый теплоход может принять до 60 пассажиров. Участие доступно всем членам клуба «Активное долголетие».

«Наши пенсионеры действительно очень активные. Они с удовольствием участвуют в экскурсиях, творческих встречах, спортивных и образовательных мероприятиях. Клуб „Активное долголетие“ стал для многих настоящей находкой: здесь можно интересно провести время, найти новых друзей, получить заряд бодрости и хорошего настроения», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Для желающих присоединиться к программе работает телефон горячей линии: 8 (495) 572-65-14. Офис клуба расположен по адресу: улица Кирова, 24 (1 этаж Северной трибуны стадиона «Арена Химки»).

Актуальное расписание мероприятий и экскурсий можно узнать по ссылке.