Теннисные столы и памп-трек установили в поселке Малаховка в Люберцах

Благоустройство Летнего парка проводят благодаря государственной программе Московской области «Формирование современной городской среды» национального проекта «Инфраструктура жизни». По словам исполняющего обязанности заместителя главы городского округа Люберцы Геннадия Голованова, сейчас на территории общественного пространства завершили работы по обустройству площадки для выгула собак и памп-трека.

«Помимо этого, в парке установили теннисные столы, опоры освещения, камеры видеонаблюдения, проложили линии освещения, пешеходные коммуникации, инженерные сети и сети водоснабжения, трубы, устроили ревизионные колодцы. Специалисты также вырубили сухостойные и аварийные деревья», — рассказал Геннадий Голованов.

Отметим, что в Летнем парке продолжается возведение арт-объекта. Его спроектировали по уцелевшим эскизам утраченного Летнего театра 1911 года. Вместе с этим специалисты устанавливают игровые элементы на детской и спортивной площадках, обшивают входную группу, подключают электроэнергию к опорам освещения.