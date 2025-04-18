Теннисисты из Балашихи стали призерами трех престижных турниров

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из городского округа Балашиха привезли домой медали с нескольких престижных турниров. Теннисисты СШОР «Метеор» из Балашихи достигают новых высот на турнирах.

Мария Вагранская стала победительницей Всероссийских соревнований «Кубок Сталинграда», посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Среди более чем 200 участников из 21 региона страны она завоевала золотую медаль в категории девушек до 16 лет.

В городе Клин прошел региональный турнир памяти Чайковского по программе «Будущее России». Воспитанница отделения настольного тенниса СШОР «Метеор» Ясмина Ильясова завоевала бронзовую медаль среди девочек до 12 лет, уступив только спортсменкам из Москвы.

На открытом турнире, посвященном Дню космонавтики, Даниил Ларшин завоевал серебряную медаль среди юношей до 16 лет. Среди девушек до 16 лет Анна Шевченко получила бронзовую медаль.

Спортивная школа «Метеор» активно обновляет свою материально-техническую базу. Недавно были приобретены новые тренажеры, оборудование для плавательных бассейнов, а также инвентарь для отделений художественной гимнастики и баскетбола. Эти обновления стали возможны благодаря поддержке Министерства спорта Московской области и администрации городского округа Балашиха.