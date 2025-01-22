Теннисистки из Подмосковья вышли в полуфинал чемпионата Australian Open

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер из Подмосковья прошли в полуфинал чемпионата Australian Open. Для спортсменок это первый турнир Большого шлема.

В четветьфинале спортсменки сыграли с парой Камиллы Рахимовой и Сары Соррибес-Тормо. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу представительниц Подмосковья. В Министерстве физической культуры и спорта региона отметили, что Шнайдер и Андреева ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки, а также реализовали четыре и 12 брейк-пойнтов.

В полуфинале Australian Open подмосковный дуэт сыграет против Катержины Синяковой из Чехии и Тэйлор Таунсенд из США.

Напомним, Мирра Андреева и Диана Шнайдер проводят четвертый совместный турнир. На счету девушек серебро на Олимпийских играх, а также титул в Брисбене.