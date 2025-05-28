Теннисист из Подмосковья выиграл бронзу на международных соревнованиях в Милане

Подмосковный спортсмен Тимофей Дерепаско выиграл бронзовую медаль на международных соревнованиях по теннису J500 Milan. Он занял третье место в парном разряде.

Как сообщили в областном Минспорте, Тимофей Дерепаско стал бронзовым призером в тандеме с итальянским спортсменом Якопо Васами. На первом месте оказалась пара из Германии, а на втором соперники из США.

Турнир является одним из самых престижных теннисных соревнований среди юниоров. Его ежегодно проводят в Милане. В этом году соревнования прошли с 19 по 25 мая.

Турниры категории J500 дают возможность участникам продвинуться в мировом юниорском рейтинге.