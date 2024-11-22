Теннисист из Павловского Посада победил на всероссийских соревнованиях

Алексей Ильин, юный теннисист из Павловского Посада, стал чемпионом в парном разряде на Всероссийских соревнованиях среди юношей до 15 лет. Соревнования прошли в Казанской академии тенниса с 4 по 10 ноября 2024 года.

На финальном этапе турнира, организованного в рамках «Олимпийских надежд России», Алексей завоевал первое место в парном разряде. Турнир собрал лучших спортсменов страны в возрасте до 17 лет. В этом году участие в соревнованиях приняли более 100 теннисистов из разных регионов. Алексей Ильин, представляющий Академию тенниса «Максим», сразился с сильными соперниками и показал отличные результаты, что подтверждает высокий уровень подготовки молодых спортсменов в Павловском Посаде.

Алексей начал заниматься теннисом в три года и с 2023 года включен в состав экспериментальной группы сборной России. Победа на Всероссийских соревнованиях стала важным шагом в карьере спортсмена, который продолжает развиваться в этом виде спорта.

Федерация тенниса Павловского Посада активно развивает этот вид спорта уже более пяти лет. В городском округе тренируются теннисисты, которые регулярно участвуют в соревнованиях и показывают достойные результаты. Турниры проходят на кортах Академии тенниса «Максим», где растут новые таланты и укрепляется спортивное сообщество региона.

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