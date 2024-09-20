Тендер на установку трибун для спортплощадки объявили в Пушкино

Конкурс на строительство основания для спортивной площадки в рабочем поселке Лесной объявили в Пушкинском городском округе. Работы необходимо выполнить в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит подготовить основания для будущей спортивной площадки, закупить и установить модульные трибуны и блок для раздевалки.

Работы проведут в рамках муниципальной программы «Спорт» и профинансируют за счет средств окружного бюджета.

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