Тендер на установку трибун для спортплощадки объявили в Пушкино
Конкурс на строительство основания для спортивной площадки в рабочем поселке Лесной объявили в Пушкинском городском округе. Работы необходимо выполнить в 2025 году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
Подрядчику предстоит подготовить основания для будущей спортивной площадки, закупить и установить модульные трибуны и блок для раздевалки.
Работы проведут в рамках муниципальной программы «Спорт» и профинансируют за счет средств окружного бюджета.
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