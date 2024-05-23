Тендер на строительство моста через озеро Черное объявили в Люберцах
Госзакупку на строительство пешеходного моста через озеро Черное опубликовали в Люберцах. Работы планируют завершить в 2025 году.
По словам главы комитета по конкурентной политике Подмосковья Елены Волковой, подрядчик подготовит документацию, выполнит инженерные изыскания и построит мост.
Работы проведут по госпрограмме «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального бюджета.
Ознакомиться со всеми госзакупками в Подмосковье можно на портале ЕАСУЗ.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказа о реконструкции Осташковского шоссе. Работы планируют завершить в этом году.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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