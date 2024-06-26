Тендер на строительство дома для переселенцев из аварийного жилья объявили в Рошале

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс на строительство многоквартирного жилого дома объявили в городском округе Шатура. Планируется, что в новые квартиры смогут переселиться из аварийного жилья более 180 человек.

Министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова сообщила, что информацию о тендере разместили в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Построить дом нужно в городе Рошаль, при этом окончание работ планируется на 2026 год.

Работы проведут в рамках государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» и профинансируют за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Шатура.

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