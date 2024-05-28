Тендер на ремонт тротуаров и асфальта во дворах объявили в Люберцах

Электронный конкурс на ремонт асфальтового покрытия тротуаров, проездов и дворов объявили в городском округе Люберцы. Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств окружного бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит провести ямочный ремонт во дворах, заменить тротуарную плитку и асфальтовое покрытие на подъездных дорогах.

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