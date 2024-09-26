Тендер на ремонт Софьинской школы объявили в Наро-Фоминске

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт Софьинской средней школы объявили в Наро-Фоминске. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о конкурсе. Подрядчику нужно выполнить инженерные изыскания, подготовить документы и капитально отремонтировать здание школы 1983 года постройки. Оно находится в деревне Софьино.

Работы выполнят по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и оплатят за счет средств бюджета Московской области.

Отремонтировать школу нужно в 2025 году.

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