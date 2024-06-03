Тендер на ремонт Савинского дома культуры объявили в Орехово-Зуеве

Фото: Медиаархив Московской области

Дом культуры Савинский капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ, сообщили в комитете по конкурентной политике региона.

Как рассказали в ведомстве, подрядчик отремонтирует структурное подразделение досугового центра «Дулевский» — Савинский дом культуры. Там проведут общестроительные работы, обновят коммуникации, а также установят новое оборудование.

Работы проведут по программе «Культура и туризм» за счет регионального и муниципального бюджетов.

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