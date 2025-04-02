Тендер на реконструкцию теплосетей объявили в Шатуре
Как сообщила глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик проведет реконструкцию 2,3 километра тепловых сетей на Школьной улице в селе Дмитровский Погост.
Ремонт проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет регионального и муниципального бюджетов.
Работы завершат в 2025 году.
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