Тендер на реконструкцию теплосетей объявили в Шатуре

Фото: Медиасток.РФ

Еще более двух километров теплосетей реконструируют в Шатуре в этом году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как сообщила глава подмосковного комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, подрядчик проведет реконструкцию 2,3 километра тепловых сетей на Школьной улице в селе Дмитровский Погост.

Ремонт проведут по госпрограмме «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» за счет регионального и муниципального бюджетов.

Работы завершат в 2025 году.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте