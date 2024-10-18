Тендер на разработку проекта благоустройства набережной объявили в Пушкино

Конкурс на разработку концепции и проекта для благоустройства набережной озера Травинское открыли в городском округе Пушкинский. Об этом сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о тендере. Подрядчику предстоит провести инженерно-геодезические, дендрологические, инженерно-геологические, археологические изыскания и другие виды работ. Потребуется разработать концепцию по благоустройству набережной и рабочий проект системы видеонаблюдения.

Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» и оплатят из бюджетов Подмосковья и Пушкинского округа. Общая площадь участков — 2,9 гектара.

Предоставить проект нужно в 2025 году.

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