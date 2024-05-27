Тендер на капремонт соцобъектов объявили в Серпухове

Фото: Медиаархив Московской области

Конкурс на капитальный ремонт учреждений социальной сферы объявили в городском округе Серпухов. Работы проведут по программе «Образование» и профинансируют за счет целевых внебюджетных средств.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать соцобъекты в Серпухове на улицах Парковой, 17/30; Красных партизан, 7; Октябрьской, 23, а также в поселке Пролетарский на улице 40 лет Октября, 21. В частности, необходимо заменить кровли, системы отопления, водоснабжения и канализации.

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