Тендер на капремонт сетей водоснабжения объявили в Наро-Фоминске

Капитальный ремонт сетей водоснабжения планируется провести в Наро-Фоминском округе. О тендере сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова.

Информацию о тендере можно найти в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ. Капитальный ремонт нужно провести по адресу: город Наро-Фоминск, улицы Володарского, Осипенко, Фрунзе, 1-я Кривоносовская, Автодорожная и другим. Общая протяженность сетей составляет 5,8 тысячи погонных метров.

Работы финансируются за счет средств бюджета Московской области и Наро-Фоминского городского округа. Закончить ремонт нужно в 2025 году.

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