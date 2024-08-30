Тендер на капремонт котельной объявили в поселке Черусти
Подрядчику предстоит модернизировать коммунальный объект на Новой улице. Работы предполагают не только подготовку проектной документации и ремонт котельной, но и установку нового оборудования.
Завершить все работы необходимо в 2025 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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