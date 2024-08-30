Тендер на капремонт котельной объявили в поселке Черусти

Фото: Медиаархив Подмосковья

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт котельной объявили в районном поселке Черусти. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит модернизировать коммунальный объект на Новой улице. Работы предполагают не только подготовку проектной документации и ремонт котельной, но и установку нового оборудования.

Завершить все работы необходимо в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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dpa

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