Тендер на капремонт котельной объявили в поселке Черусти

Конкурс в электронной форме на капитальный ремонт котельной объявили в районном поселке Черусти. Соответствующее извещение опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Подрядчику предстоит модернизировать коммунальный объект на Новой улице. Работы предполагают не только подготовку проектной документации и ремонт котельной, но и установку нового оборудования.

Завершить все работы необходимо в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».