Тендер на капремонт Демиховского лицея объявили в Орехово-Зуеве

Фото: Медиаархив Московской области

Демиховский лицей капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве к 2025 году. Тендер на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Как рассказала глава комитета по конкурентной политике Подмосковья Светлана Журавлева, подрядчик проведет инженерные изыскания, подготовит проектную документацию, проведет капитальный ремонт и поставит все необходимое оборудование.

Лицей в деревне Демихово построили в 1951 году, его площадь превышает 1,4 тысячи квадратных метров. Работы проведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет регионального бюджета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомним, что к началу учебного года в регионе откроют 39 новых школ.

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