Тендер на капитальный ремонт школы объявили в поселке Колычево в Можайском округе

Конкурс на капитальный ремонт школы объявили в Можайском городском округе. Работы необходимо завершить в 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.

Исполнителю предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капитальный ремонт здания школы «Перспектива» в поселке Колычево и закупить необходимое для эксплуатации школы оборудование.

Работы проведут по программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и профинансируют за счет средств регионального бюджета.

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