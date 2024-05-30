Тендер на капитальный ремонт четырех детских садов объявили в Серпухове

Конкурс на капитальный ремонт детских садов объявили в городском округе Серпухов. Работы проведут по программе «Образование» и профинансируют за счет средств окружного бюджета.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на сайте ЕАСУЗ.

Подрядчику предстоит капитально отремонтировать здания детских садов в Серпухове на улицах Серпуховской, 29; Подольской 24 А и 40; Железнодорожной, 16 А. В частности, необходимо заменить кровли, системы отопления, водоснабжения и канализации.

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