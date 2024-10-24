Тендер на благоустройство зоны отдыха «Южное озеро» объявили в Черноголовке
Как рассказала глава Комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, благоустройство проведут по программе формирования современной городской среды за счет регионального и федерального бюджетов.
Завершить работы планируют в 2024 году.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске Мытищинской хорды в декабре. Дорога станет Северным дублером МКАД, заберет транзитный поток и разгрузит несколько шоссе.
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Бессветофорная дорога между МКАД и ЦКАД. Андрей Воробьев — о реконструкции Ярославского шоссе
Производство хлебцев и сухарей выросло на 9% в Подмосковье за 8 месяцев
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На теле погибшего бойца СВО нашли трогательное письмо от школьницы из Сызрани
Олимпийский чемпион выступил против ускоренной выдачи гражданства легионерам
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