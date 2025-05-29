Тендер на благоустройство «Заводского» сквера объявили в Ликино-Дулеве
Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, в рамках госзакупки подрядчик благоустроит сквер «Заводской» в Ликино-Дулеве площадью 2,35 гектара.
Заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 17 июня.
Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов. Работы планируют завершить в 2026 году.
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