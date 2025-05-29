Тендер на благоустройство «Заводского» сквера объявили в Ликино-Дулеве

Сквер «Заводской» благоустроят в Орехово-Зуеве к 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, в рамках госзакупки подрядчик благоустроит сквер «Заводской» в Ликино-Дулеве площадью 2,35 гектара.

Заявки от потенциальных исполнителей будут принимать до 17 июня.

Работы проведут по программе «Формирование современной комфортной городской среды» за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов. Работы планируют завершить в 2026 году.