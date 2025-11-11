Тендер на благоустройство Кореневского карьера объявили в Люберцах

Кореневский карьер в поселке Красково под Люберцами благоустроят в 2026 году. Тендер на проведение работ опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок .

Как рассказали в региональном комитете по конкурентной политике, подрядчику предстоит благоустроить территорию площадью 9,6 гектара. Конкурс проведут в электронной форме. Начальная цена контракта составит 1,2 миллиарда рублей.

Работы пройдут в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» за счет регионального и муниципального бюджетов.

ранее губернатор Андрей Воробьев призвал ввести в Подмосковье единый стандарт благоустройства, по которому все работы будут синхронизированы с ремонтом сетей ЖКХ.