Температуру воды нормализовали в 600 квартирах Подмосковья в октябре

Управляющие компании Подмосковья нормализовали температуру горячей воды более чем 600 квартирах в октябре по заявкам жителей. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В ведомстве напомнили, что температура горячей воды должна составлять не менее 60 градусов. Недостаточная температура в трубах может привести к росту опасных бактерий, а превышение показателей — к износу систем водоснабжения и к ожогам у людей.

Контролировать качество воды должны управляющие компании, а также информировать жителей о результатах проверок.

В случае отклонения температуры горячей воды от нормы нужно обратиться в свою управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО.