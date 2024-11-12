Управляющие компании Подмосковья нормализовали температуру горячей воды более чем 600 квартирах в октябре по заявкам жителей. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
В ведомстве напомнили, что температура горячей воды должна составлять не менее 60 градусов. Недостаточная температура в трубах может привести к росту опасных бактерий, а превышение показателей — к износу систем водоснабжения и к ожогам у людей.
Контролировать качество воды должны управляющие компании, а также информировать жителей о результатах проверок.
В случае отклонения температуры горячей воды от нормы нужно обратиться в свою управляющую компанию или в единую диспетчерскую службу через сайт ЕДС МО.
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Температуру воды нормализовали в 600 квартирах Подмосковья в октябре
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