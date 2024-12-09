Тематическую выставку открыли в День добровольца в Химках

Сотрудники «Интеграла» и юные художники из Луганской и Донецкой Народных Республик представили на выставке совместные работы.

«Сегодня волонтеры бескорыстно помогают по всей стране людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации и семьям наших защитников. Регулярно отправляют в зону проведения специальной военной операции гуманитарные грузы нашим военнослужащим и жителям освобожденных территорий. Всем добровольцам желаю успеха в добрых делах, верных Вам единомышленников, сил, крепкого здоровья и счастья!» — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.

Присутствующие приняли участие в творческом мастер-классе. Каждый разрисовал сувенир своими руками. Памятные подарки в скором времени отправят жителям Донецка.

«Это мероприятие — история о том, как творчество объединяет поколения, независимо от возраста, расстояний и обстоятельств. Каждый экспонат отражает индивидуальность, необычные идеи и мастерство», — подчеркнула муниципальный депутат Юлия Ишкова.

Отметим, что сегодня в Химках около трех тысяч волонтеров, которые ежедневно организуют важные мероприятия и совершают добрые дела. Стать частью дружной команды может любой желающий, перейдя ссылке или обратившись по адресу: улица 9 Мая, дом № 18Б.

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