Тематические образовательные программы прошли в детских садах Воскресенска

Познавательные программы для детей продолжают проводить в Воскресенске. Накануне их организовали в двух дошкольных учреждениях.

Мероприятия готовят сотрудники культурно-досуговых учреждений округа. Их проводят в формате костюмированных программ со сказочными героями.

В октябре такое интерактивное шоу организовали в ДК «Юбилейный» для воспитанников группы «Звездочка» школы «Вектор». Его посвятили матрешке и провели в рамках цикла «Неофициальные символы Великой России».

Дети узнали об истории происхождения куклы, а также процессе ее изготовления. Они приняли участие в хороводах, и тематических играх.

Праздник ко Дню плюшевого мишки состоялся в детском саду «Непоседы». Его организовали сотрудники ДК «Цементник».

Ребята поучаствовали в играх и конкурсах с мягкими игрушками.

Отметим, что подобные праздники проходят в дошкольных учреждениях Воскресенска регулярно.